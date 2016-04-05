انسحاب هيثم المناع من رئاسة "مجلس سوريا الديموقراطية"

أعلن المعارض السورى هيثم المناع رئيس "مجلس سوريا الديموقراطية"، انسحابه من هذا التحالف الكردى العربى، بسبب معارضته لإعلان الأكراد الفدرالية فى شمال سوريا.

وقال المناع فى تصريح للوكالة الفرنسية عبر الهاتف من مدينة أوروبية لم يكشف عنها "انسحبت فى التاسع عشر من مارس من رئاسة مجلس سوريا الديموقراطية وقلت اننى لن اعود ما لم يتم سحب إعلان الفدرالية".

وأعلنت ولادة المجلس المذكور فى ديسمبر 2015 برئاسة مشتركة بين المناع ممثلا للمجموعات العربية فى المجلس، والكردية الهام أحمد ممثلة للأكراد.

وعمليا يسيطر حزب الاتحاد الديموقراطى الكردى مع ذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية على المناطق الواقعة فى شمال سوريا.

وقد أعلن الأكراد السوريون فى 17 مارس الماضى نظاما فدراليا فى مناطق سيطرتهم فى شمال سوريا فى خطوة رفضها على الفور نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة.

والمناطق المعنية بالإعلان هى المقاطعات الكردية الثلاث، كوبانى (ريف حلب الشمالى) وعفرين (ريف حلب الغربى) والجزيرة (الحسكة)، بالإضافة إلى تلك التى سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية (تحالف من فصائل كردية وعربية مقاتلة على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية) مؤخرا خصوصا فى محافظتى الحسكة وحلب (شمال).

وأوقعت الحرب فى سوريا منذ مارس 2011 أكثر من 270 ألف قتيل وشردت نحو نصف السوريين بعيدا عن منازلهم.

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