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صور.. تحرير 100 محضر إشغال وإزالة للحواجز والأكشاك المخالفة بقرية درنكة بأسيوط‎

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إزالة الحواجز

إزالة الحواجز

 

تمكن قسم الإشغالات بمركز ومدينة أسيوط بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق من تحرير 100 محضر أشغال وإزالة إدارية للحواجز والأكشاك بدون ترخيص بقرية درنكة التابعة لدائرة المركز، صرحت بذلك نبيلة علي رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وقالت “نبيلة” إن حملة المرافق استهدفت قرية درنكة بالتعاون مع إدارة مباحث وإدارة قوات اللأمن وإدارة المرور، وتمكنت من تحرير 15 محضر إشغال طريق ومحلات عامة، بالإضافة إلى تنفيذ 85 إزالة إدارية لغرز بدون ترخيص وفرش خضار وحواجز حديدية وأسمنتية أكشاك بدون ترخيص ومضبوطات مختلفة “موازين وترابيزات وحوامل حديد وكراسي”.

وأكد العقيد طارق حسين رئيس قسم شرطة المرافق أن الحملات مستمرة وبصورة مفاجئة على جميع قرى ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وإزالة المخالفات من جميع الشوارع والميادين الحيوية واستجابة لشكوى الأهالي ببعض المناطق التي يظهر بها بعض الباعة الجائلين والمتعدين على الشوارع الرئيسية وأمام المنشأت الحكومية والمؤسسات التعليمية.

إزالة الحواجز

إزالة الحواجز

إزالة الحواجز

إزالة الحواجز

إزالة الحواجز

إزالة الحواجز

إزالة الحواجز

إزالة الحواجز

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أونا

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