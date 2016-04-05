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بدء موسم حصاد القمح في الوادي الجديد‎

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بدء موسم حصاد القمح في الوادي الجديد‎ بدء موسم حصاد القمح في الوادي الجديد‎

بدء موسم حصاد القمح – أرشيفية

 

أعلن الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن محافظة الوادي الجديد بدأت موسم حصاد محصول القمح لهذا العام على مستوى مراكز المحافظة الخمسة والشركات الاستثمارية.

وقال “عبد الوهاب”، إن مساحات الأراضي المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 185 ألف و876 فدانًا، وإن المساحات المنزرعة بالقمح تشمل كل مناطق المحافظة بواقع 13 ألف و640 فدانًا بمركز الخارجة و12 ألف و791 فدانًا بمنطقة موط، و10 آلاف و606 أفدنة بمنطقة القصر بمركز الداخلة إضافة إلى 30 ألف و155 فدانًا بمركز الفرافرة و3 آلاف و408 أفدنة بمركز باريس و6 آلاف و534 فدانًا بمركز بلاط.

وأضاف أن منطقة الشركات الاستثمارية بشرق العوينات تضم 107 آلاف و282 فدانًا، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لأعمال الحصاد ولضمان عدم وجود أية مشكلات تواجه المزارعين أثناء موسم الحصاد​.

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