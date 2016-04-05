رئيس جامعة القناة: التعليم هو الاستثمار الأول وأساس تحسين الصحة والاقتصاد

نظمت جامعة قناة السويس بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة منتدى الحوار الوطنى للشباب تحت عنوان بقوة شبابها تحيا مصر ، اليوم الثلاثاء، يرأس المنتدى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور طارق ربيع منسق التواصل مع وزارة التعليم العالى والمنسق العام لمنتدى الحوار الوطنى، وبحضور عمداء بعض كليات الجامعة ومدير عام رعاية الشباب فاتن السيد وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، أثناء افتتاحه للمنتدى، أن الشباب هم الأساس والقوى المحركة لمستقبل مصر، لذلك نفتح باب النقاش والحوار مع الشباب فيما يخص الشباب ورؤيتهم ومشاكلهم والمثل والأخلاق وكيفية التغلب على المشاكل، مؤكدا أنه لا يمكن الفصل بين التعليم قبل الجامعى والتعليم ما قبل الجامعى، مشيرا إلى أن مستوى التعليم فى مصر لا يتناسب مع طموحنا، لأن مستوى التعليم هو الذى يحسن من مستوى الصحة والاقتصاد والأخلاق، فالتعليم هو الاستثمار الأول للدولة، ونحن نرى الضغوط العصبية على أولياء الأمور فى مراحل التعليم حتى ما قبل الابتدائى، فأصبح كل بيت مصرى مصاب بفيروس الدروس الخصوصية حتى فى مراحل ما قبل الابتدائى، فمصر تنفق ما يعادل 12 مليارا على الدروس الخصوصية وهذا يمثل رقما مرعبا على ميزانية كل أسرة مصرية.

وأشار إلى أن نظام الثانوية العامة والتنسيق يحتاج إلى إعادة نظر ومحاولة إيجاد طريقة أفضل من الثانوية العامة التى لا توجد إلا فى مصر، أما نحن على مستوى التعليم الجامعى فنحول التفكير خارج الصندوق، وذلك حتى نخلق نوعا من التجانس بين ما يدرسه الطالب وما يحتاج سوق العمل، ثم وجه كلمته إلى الطلاب بأن عليهم دورا فى وضع رؤية سليمة للمشاكل التى نواجهها، ودعاهم إلى المشاركة فى هذا المنتدى، وذلك للوصول إلى رؤية تظهر فى صورة تنفيذية، مؤكدا أن لديهم حرية كامل فى وجهة النظر ودعاهم إلى وضع جميع الرؤى والتصورات حتى لو كانت أحلاما وتمنى لهم منتدى ناجح.

وعلى الجانب الآخر بدأ الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلمته بـ"تحيا مصر بالجهد والعلم والعمل.. وغدا لكم" ووجه كلمته للشباب بأن عليهم مسئولية، وأنه لا بد أن يكونوا جاهزين لها، والذى نقوم به اليوم بالتعاون مع وزارة الشباب جزء من برنامج إعداد الشباب وجزء من المبادرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من جامعتنا فى أسبوع شباب الجامعات العاشر نحو تمكين الشاب وإعداد الشباب للقيادة، وكانت هى المبادرة الأولى ونقطة البداية ثم تلتها المبادرة الثانية لإطلاق بنك المعرفة ثم المبادرة الثالثة لجعل عام 2016 عام الشباب من خلال كل مؤسسات الدولة ونكمل هذه المنظومة فى منتدى الحوار الذى أعد خصيصا للتعرف على احتياجات الشباب.

ويأتى هذا المنتدى فى إطار الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ فى سبتمبر المقبل، وذلك كنوع من استطلاع رأى الشباب لصياغة وثيقة من جميع الجامعات لعمل المحاور الرئيسية التى سوف تتم مناقشتها فى مؤتمر شرم الشيخ مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشمل المنتدى على مستوى الجامعات مناقشة 8 محاور نختص فى جامعة قناة السويس بمحورى وهما القيم والأخلاق وقضايا التعليم.

وأعلن الدكتور طارق راشد رحمى دعمه لفكرة رئيس الجامعة بألا يكون هذا المنتدى هو الأول والأخير، فلابد من عقد الكثير من المنتديات، وذلك لخلق نوع من التفاهم والفكر المشترك بين الأجيال المختلفة، ثم قام الدكتور طارق بعمل مقدمة عن محور القيم والأخلاق، ودعا جميع الطلاب إلى ملئ ورقة الاستبيانية حول رأيهم فى التحديات التى يواجهها والحلول المقترحة.

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