محامى الجماعة الإسلامية: صفوت عبد الغنى وأبو النصر سيخرجان بعد دفع الكفالة

قال على إسماعيل، محامى الجماعة الإسلامية، إن كلا من الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى للجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية غير متهمين فى قضايا أخرى سوى بالتحريض على العنف فى اعتصام رابعة والتى حصلوا فيها على إخلاء سبيل.

وأضاف محامى الجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أنه إذا لم تستأنف النيابة على قرار إخلاء سبيل، سيتم إخلاء سبيل القياديين البارزين بالجماعة الإسلامية من الأقسام التابعين لها خلال الساعات المقبلة.

فيما قال منصور أحمد منصور دفاع الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى فى تحالف دعم الإخوان إن موكله سيتم إخلاء سبيله من مديرية أمن الجيزة عقب استلام السجون صورة قرار إخلاء السبيل من النيابة العامة،

>وأضاف "منصور" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جلسة اليوم كانت استئنافا على قرار حبس 45 يوما، وليس من حق النيابة الاستئناف على قرار إخلاء السبيل، وأنه سيتم دفع كفالة موكله اليوم.

وأشار منصور إلى أن موكله والدكتور علاء أبو النصر كانا ضمن المتهمين بقضية فض اعتصام رابعة، وتم استبعادهما لعدم علاقتهما بالقضية، وتم ضمهما للقضية التى حصل فيها على إخلاء السبيل بجلسة اليوم والتى تحمل رقم 19092 حصر أمن دولة بتهمة التحريض على العنف.

بدوره قال خالد المصرى، عضو هيئة الدفاع عن قيادات تحالف دعم الإخوان، إن عدد قيادات الجماعة الإسلامية التى تم إخلاء سبيلها مؤخرا وصل إلى 7 قيادات، كان أبزرها، الدكتور نصر عبد السلام، وصفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر، وحسن الغرباوى.

وأضاف المصرى لـ"اليوم السابع" أن هناك قيادات بالجماعة الإسلامية حصلت على قرارات إخلاء سبيل ولكن لديها قضايا أخرى وعلى رأسهم محمد الصغير، القيادى بالجماعة الإسلامية والمتواجد فى الخارج.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت ظهر اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى فى تحالف دعم الإخوان والدكتور علاء أبو النصر القيادى بحزب البناء والتنمية بكفالة قدرها 1000 جنيه لكل منهما، فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

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- إخلاء سبيل صفوت عبد الغنى القيادى فى تحالف دعم الإخوان بكفالة 1000 جنيه