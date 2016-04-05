بالفيديو - النني: كوكلين يساعدني على التألق.. وهذه أفضل مبارياتي مع أرسنال

قال محمد النني لاعب وسط أرسنال إن اختياره من قبل الجمهور كأفضل لاعب في فريقه هو مجرد بداية.

واختير النني أفضل لاعب في أرسنال خلال شهر مارس بعد شهرين من انتقاله للمدفعجية قادما من بازل. (التفاصيل)

وأضاف النني عبر موقع أرسنال الرسمي "سعيد باختياري أفضل لاعب في الشهر، هذا يدفعني للأمام ويمنحني ثقة بأن الجمهور والناس هنا في النادي يحبونني".

وتابع "لدي الكثير لأقدمه وأتمنى أن تكون هذه مجرد بداية وليست نهاية إن شاء الله".

وأشار النني "أحسن مباراة لي لعبتها خلال مارس هي مواجهة برشلونة".

وسجل النني هدفا في شباك برشلونة خلال المباراة التي انتهت بخسارة أرسنال 3-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأردف "فرانسيس كوكلين لاعب كبير ووجودي بجانبه يساعدني، وأرى أنني أتأقلم سريعا مع أي لاعب وهناك شيء مشترك بيني وبينه نفهم بعضنا جيدا".

"ولأنه لاعب كبير لم نأخذ وقتا طويلا في التأقلم.. هو يقوم بشيء أستكمله، أنا أقوم بشيء هو يستكمله.. فنحن نكمل بعضنا البعض".

وأتم "القادم أفضل".

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