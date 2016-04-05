وفاة عربي غرقاً في رأس الخيمة

لقي شاب من الجنسية العربية يدعى ( ع.ح.ع 18 عاماً ) مصرعه غرقاً في بحر منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة ، فيما نجا شقيقه وابن خالتهما من الغرق .

وأشار العقيد سليمان محمد الكيزي ، رئيس مركز شرطة الرمس الشامل ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عند الساعة 3:30 عصراً، يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص للغرق في بحر منطقة الرمس ، وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ ودوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني بالتعاون مع فرق خفر السواحل لمكان البلاغ وبمساعدة بعض المواطنين المتواجدين بالمكان، حيث تم انتشال الأشخاص المذكورين ، وتبين بأن المدعو ( ع.ح.ع ) قد فارق الحياة ، بينما تم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لشقيقه ( ن.ح.ع 17 عاماً ) وابن خالتهما ( ن.م.ن 21 عاماً ) لحين وصولهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتم تحويل ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وأعرب الكيزي في كلمة له عن تقديره وتثمينه لجهود كافة الفرق والأشخاص المشاركين بعملية الإنقاذ، حيث بذلوا جهوداً كبيرة لإنقاذهم وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ، ليؤكدوا بذلك على مدى إخلاصهم ووفائهم في حماية الوطن والمواطن والمقيم على حد السواء ، وتسخير كل إمكانياتهم من أجل الحفاظ على المجتمع وأفراده بأمن وسلام .

وأهاب بجميع أفراد المجتمع ، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وضرورة إخطار الجهات المعنية لتأمين حياتهم والحفاظ على سلامتهم وعدم المجازفة لأنها تشكل عليهم خطراً حقيقياً، مضيفاً أن شرطة رأس الخيمة تقدم على مدار العام، مجموعة من النصائح التوعوية والإرشادات التحذيرية لكافة أفراد المجتمع حول إجراءات الأمن والسلامة خلال السباحة وأدوات السلامة والإنقاذ التي يجب اقتناؤها قبل النزول إلى البحر، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وعدم تعرضهم للمخاطر أو لحالات الغرق، وليقضوا وقتاً ممتعاً، ناقلاً تعازيه الحارة إلى أسرة الفقيد وأن يلهمهم الصبر والسلوان .