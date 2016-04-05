ليلة_الأبطال – ' فرص فولفسبورج لإقصاء ريال مدريد قليلة للغاية '

(إفي): قال البرازيلي دانتي بونفيم، مدافع فولفسبورج الألماني، إن حظوظ فريقه ضيئلة للغاية لإقصاء ريال مدريد الإسباني من ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وفي تصريحات لإذاعة (كوبي) قبيل مواجهة الريال وفولفسبورج غدا على ملعب "فولكسفاجن آرينا" في ذهاب ربع نهائي التشامبيونز ليج، تحدث دانتي قائلا: "فرصتنا في إقصاء ريال مدريد لا تتعدى 2%".

وأوضح المدافع البرازيلي (32 عاما) أن فولفسبورج لا يتمتع بخبرة في مثل هذه المواجهات "بالنسبة لمعظم زملائي تعد هذه المرة الأولى لهم التي يشاركون فيها بالتشامبيونز ليج. ريال مدريد متفوق علينا في هذا الجانب: لقد فازوا بالبطولة قبل موسمين ويعرفون كيفية خوض هذه اللقاءات".

كما أضاف البرازيلي، لاعب بايرن ميونيخ السابق والذي انتقل الصيف الماضي لصفوف فولفسبورج، "أعتقد أن فرصنا تبلغ 2% فقط، ولكننا سنصارع حتى النهاية".

وحث دانتي زملائه في فولفسبورج على الاستمتاع بالمباراة والتركيز بشكل كبير من أجل تحقيق الفوز "لسنا في أفضل حالاتنا، ولكن اللعب أمام الريال يمثل حافزا من نوع خاص".