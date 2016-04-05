صور.. التصالح بين عائلتي الحمامية والنجارين بمركز منفلوط في أسيوط‎

تمكنت الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، من اتمام التصالح بين عائلتي “الحمامية، النجارين” بناحية الجاولي ـ دائرة مركز منفلوط وإنهاء الخصومة التي تعود أحداثها إلى واقعة مركز القوصية لسنة 2015م لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، وذلك في إطار العمل على إنهاء النزاعات القائمة تعميقًا للشعور الأمني لدى المواطنين​.

عقد الصلح بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام بأسيوط ولجنة المصالحات بالمحافظة وبعض رجال الدين وأفراد عائلتي طرفي الخصومة، وحضور اكثر من 500 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة بكنيسة الشهيد أبو سفين بذات الناحية، تم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين​.

وأقروا جميعًا بالصلح النهائي بينهما وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى وعدم التعرض كلًا منهما للآخر.