نجل «هيكل» يحكي لـ«منى الشاذلي» الساعات الأخيرة قبل رحيل «الأستاذ»

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم الخميس المقبل رجل الأعمال أحمد هيكل الابن الأوسط لعملاق الصحافة محمد حسنين هيكل، بالتزامن مع ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة الأستاذ، وفي أول ظهور حصري لأحد ابناء هيكل على شاشات التلفاز بعد وفاة والدهم.

ويحكي “هيكل الابن” تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والده، وكيف أجمعت العائلة على مخالفة وصية الأستاذ، وعن سر طلبه وضع وردة حمراء جانب السرير عند وفاته، ووصيته بالاستماع إلى صوت الشيخ محمد رفعت فور مماته، علاوة على عدد من المواقف في حياة الأستاذ على مدار 72 عامًا هم مدة عمله في بلاط صاحبة الجلالة، وعن سبب قرار العائلة بعدم التحدث في شاشات التليفزيون عن الأستاذ.

ويكشف رجل الأعمال الشهير للإعلامية منى الشاذلي عن علاقة «الأستاذ» بدولة جمال عبد الناصر، وعن التوترات التي شابت علاقته بالرئيس محمد أنور السادات، وقصة سجنه، وعلاقته بنظام مبارك والإخوان.

وفي نفس الحلقة، تستضيف الإعلامية «منى الشاذلي» أعضاء نادي محبي سيارات البيتلز، والذين تحدثوا عن مدى عشقهم للسيارة المعروفة لدى العامة باسم “الخنفسة”، وعن تفاصيل اجتماعتهم بشكل دوري للحفاظ على قيمة سياراتهم التاريخية وإقامة المارثونات والاحتفالات.

وتحل نورهان أشرف، الطالبة التى تحدثت عنها ميشيل أوباما، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، وتتحدث الطالبة عن تفاصيل حياتها وانضمامها لمدرسة المتفوقات وعن سبب تحدث ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي، عنها في مؤتمر صحفى معنى بحكايات نساء متفوقات.

وتستضيف «الشاذلي» الفنانة «هيدي كرم» في إطار مبادرتها للحفاظ على تراث مصر الجديدة، وتتحدث الفنانة عن سبب التحاقها بالمبادرة، وعن قصص الطراز المعماري الفريد لمنطقة مصر الجديدة، والمهدد الآن بفعل الإهمال والتراخي.