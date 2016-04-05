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بعد غياب شهرين.. عبد الشافي يظهر على مقاعد بدلاء أهلى جدة أمام العين

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بعد غياب شهرين.. عبد الشافي يظهر على مقاعد بدلاء أهلى جدة أمام العين بعد غياب شهرين.. عبد الشافي يظهر على مقاعد بدلاء أهلى جدة أمام العين

عاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة للظهور على مقاعد بدلاء فريقه للمرة الأولى وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به.

وتعرض عبد الشافي للإصابة في مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي في شهر فبراير الماضي وغاب عن المشاركة في أي لقاء منذ ذلك الحين.

وأجرى لاعب الزمالك السابق عملية جراحية على ركبته اليمنى للتخلص من الرشح التي كان يوجد بها وذلك بعد فشل كل الوسائل العلاجية.

ويستضيف الأهلي منافسه العين الإماراتي يوم الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل الفريق السعودي المركز الرابع في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع العين.

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