نجم وسط الإسماعيلي لـ في الجول: وجهت رسالة للمنتخب من خلال مباراة الزمالك

كشف محمد فتحي لاعب ارتكاز الإسماعيلي عن أنه كان يرغب في توجيه رسالة لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، من خلال مباراة الزمالك.

وقدم فتحي مستوى مميزا في الفوز على الزمالك 1-0 أمس الاثنين في الجولة الـ23 من الدوري.

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وقال فتحي لـFilGoal.com: "دخلت تحديا مع نفسي خلال الفترة الماضية، منذ الإعلان عن قائمة مباراتي منتخب مصر ونيجيريا تحديدا وكان هدفي أن أثبت لكوبر أنني جدير بالانضمام للمنتخب".

وتابع "تلقيت التهنئة من داخل النادي ومن خارجه أيضا بعد المستوى الذي قدمته في مباراة الزمالك".

وكشف ارتكاز الإسماعيلي عن المهام التي كلفه بها خالد القماش المدير الفني في المباراة.

وأوضح "كنت مكلفا بمراقبة مفاتيح لعب الزمالك في المباراة، وبالتالي دوري كان يتضمن أيمن حفني وشيكابالا ومحمد إبراهيم وأي لاعب يدخل في المنطقة التي حددها لها خالد القماش المدير الفني".

فتحي أتم "تلقيت العديد من رغبات أندية مختلفة ترغب في التعاقد معي، ورغم فرحتي بهذه العروض إلا أنني أبلغتهم بالاستمرار مع الإسماعيلي في الفترة المقبلة".