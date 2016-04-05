لاعبو الزمالك ينضمون لاجتماع مرتضى وماكليش

انضم لاعبو الزمالك إلى الاجتماع الدائر حاليا بين رئيس مجلس إدارة النادي مرتضى منصور، وجهاز الفريق الفني بقيادة الأسكتلندي أليكس ماكليش.

وخسر الزمالك من الإسماعيلي بهدف أمس الاثنين في الجولة الـ23 من الدوري.

وطلب مرتضى الاجتماع بماكليش اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشته في أسباب الخسارة الأولى له في الدوري، على اعتبار أنه لم يكن مسؤولا عن الفريق في مباراة الإنتاج الحربي التي خسرها 3-1.

ويعتاد مرتضى على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق بعد كل خسارة.

وسجل إيمانويل بناهيني هدفا وحيدا في الدقيقة 33 ليفوز الإسماعيلي على الزمالك ويرفع رصيد الدراويش عند النقطة 37 بالمركز الخامس.

بينما تجمد الزمالك عند 41 نقطة في الوصافة بفارق تسع نقاط لصالح الأهلي المتصدر.