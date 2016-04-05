الأهلي يهزم الزمالك في دربي الشباب

نجح فريق شباب الأهلي في حسم الدربي أمام الزمالك لصالحه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب السويس الجديد في دوري الجمهورية مواليد 1997.

وسجل البديل مصطفى عزت هدف الأهلي الوحيد قبل نهاية المباراة بعشر دقائق من نهايتها ليحسم المباراة لصالح صغار المارد الأحمر.

وبذلك يكون رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف إنبي المتصدر بـ20 نقطة وللأهلي مباراة مؤجلة أمام سموحة.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 16 نقطة ليبتعد عن القمة.

ويقود الأهلي فنيا لاعبه السابق أحمد كشري بينما يقود الزمالك أيضا لاعبه السابق تامر عبد الحميد.