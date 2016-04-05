فيديو..رئيس شبكة «يورو نيوز»: سياسة جديدة للشبكة تهدف لتعزيز التنوع في وجهات النظر

أعلن الرئيس التنفيذي لشبكة يورو نيوز مايكل بيترز عن السياسة الجديدة ليورنيوز وأفريكا نيوز والتي تقوم على أساس رؤية واحدة تهدف إلى تعزيز التنوع في وجهات النظر.

وقال بيترز في تصريحات صحفية إن الشبكة الدولية دخلت في مرحلة جديدة من التطور، وتهدف لمكافحة الأفكار المضللة والجوانب السلبية لبعض الأخبار، خصوصا مع انتشار الأخبار المغلوطة التي تفتقد الدقة.

وأضاف بيترزأنه مع استحواذ المهندس نجيب ساويرس على أكثر من نصف أسهم الشبكة الإعلامية، ظهرت رغبة المساهمين في اتخاذ إجراءات جديدة خصوصا مع الانتقال إلى المقر الجديد للشبكة لزيادة الخدمات المقدمة.

كانت شبكة يورو نيوز قد أطلقت في يناير الماضي الخدمة الإخبارية الخاصة بإفريقيا على الانترنت، فيما سيتم إطلاق قناة فضائية في العشرين من الشهر الجاري لتخدم 33 بلدًا إفريقيا.

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