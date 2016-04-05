أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

فيديو..رئيس شبكة «يورو نيوز»: سياسة جديدة للشبكة تهدف لتعزيز التنوع في وجهات النظر

Google+ Print
فيديو..رئيس شبكة «يورو نيوز»: سياسة جديدة للشبكة تهدف لتعزيز التنوع في وجهات النظر فيديو..رئيس شبكة «يورو نيوز»: سياسة جديدة للشبكة تهدف لتعزيز التنوع في وجهات النظر

مايكل بيترز

أعلن الرئيس التنفيذي لشبكة يورو نيوز مايكل بيترز عن السياسة الجديدة ليورنيوز وأفريكا نيوز والتي تقوم على أساس رؤية واحدة تهدف إلى تعزيز التنوع في وجهات النظر.

وقال بيترز في تصريحات صحفية إن الشبكة الدولية دخلت في مرحلة جديدة من التطور، وتهدف لمكافحة الأفكار المضللة والجوانب السلبية لبعض الأخبار، خصوصا مع انتشار الأخبار المغلوطة التي تفتقد الدقة.

وأضاف بيترزأنه مع استحواذ المهندس نجيب ساويرس على أكثر من نصف أسهم الشبكة الإعلامية، ظهرت رغبة المساهمين في اتخاذ إجراءات جديدة خصوصا مع الانتقال إلى المقر الجديد للشبكة لزيادة الخدمات المقدمة.

كانت يورو نيوز قد أطلقت في يناير الماضي الخدمة الخاصة بإفريقيا على الانترنت، فيما سيتم إطلاق قناة فضائية في العشرين من الشهر الجاري لتخدم 33 بلدًا إفريقيا.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري

فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري