السجن لعرب وكنديين فى الإمارات بسبب صلاتهم بحزب الله اللبنانى

قضت محكمة فى الإمارات بسجن "مجموعة مكونة من عرب وكنديين" ستة أشهر بعد إدانتهم بأنهم على صلة بحزب الله اللبنانى المسلح.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن المتهمين الذين أدينوا يوم الاثنين سيتم ترحيلهم لاحقا. ولم تحدد هويات المحكوم عليهم كما لم تفصح عن عددهم.

وأحالت السفارة الكندية فى أبوظبى الأسئلة إلى وزارة الشؤون الدولية فى كندا، والتى لم ترد على طلب التعقيب على الفور اليوم الثلاثاء. من جانبهم، رفض مسؤولون لبنانيون وفى حزب الله التعقيب اليوم الثلاثاء أيضا.

يأتى الهجوم الخليجى الواسع على حزب الله المدعوم من إيران وسط نزاع أكبر بين السعودية وإيران نابع من إعدام المملكة السعودية لرجل دين شيعى فى يناير، وبعدها قام إيرانيون باقتحام مكاتب البعثة الدبلوماسية السعودية فى الجمهورية الإسلامية.

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