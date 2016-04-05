الكويت وقعت رسميا عقدا لشراء 28 مقاتلة يوروفايتر

وقعت الكويت وشركة فينميكانيكا الإيطالية رسميا الثلاثاء عقدا لتسليم هذا البلد 28 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، بحسب ما جاء فى بيان للشركة.

وكان يوروفايتر الأوروبى أعلن هذا العقد فى سبتمبر، لكن التوقيع تطلب وقتا تجاوز المتوقع.

ولم تعلن قيمة العقد ولكن معلومات صحافية قالت انها تراوح بين سبعة وثمانية مليارات يورو.

وفى الأول من مارس، وافق مجلس الأمة الكويتى على زيادة فى الموازنة بقيمة 500 مليون دولار (460 مليون يورو) تشكل دفعة أولى ثمنا لهذه المقاتلات.

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