أخبار فلسطين اليوم.. توغل إسرائيلى محدود برفح جنوب غزة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود شرقى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بفلسطين.

وقالت مصادر محلية إن 3 جرافات عسكرية توغلت عند أطراف حى النهضة شرق رفح وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بمحاذاة السياج الأمنى العازل، وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة، وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل الفلسطينيين.

ومن أخبار فلسطين اليوم، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على حاجز زعترة العسكرى جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين.

وقال أبو العينين فى تصريح صحفى إن قوة من جنود الاحتلال احتجزته على حاجز زعترة، وأجبرته على مغادرة سيارته بعد أن استولت على مفاتيحها، مشيرا إلى أن الجنود أبلغوه أنهم كانوا بانتظاره، وأنه سوف يخضع للتحقيق فور وصول أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية.

فى سياق متصل أصيب طفل فلسطينى برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى رأسه، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

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