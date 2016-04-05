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ننشر نتائج مسابقة أفضل ماكيت سياحى لطلاب جامعة الإسكندرية

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ننشر نتائج مسابقة أفضل ماكيت سياحى لطلاب جامعة الإسكندرية ننشر نتائج مسابقة أفضل ماكيت سياحى لطلاب جامعة الإسكندرية
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، المسابقة الفنية لتصميم وتنفيذ المجسمات والماكيتات للمناطق السياحية والأثرية فى ، وشاركت فيها جميع كليات الجامعة، اليوم الثلاثاء.

وفازت بالمركز الأول كلية الهندسة عن ماكيت قلعة قايتباى، والمركز الثانى كلية الآداب عن معبد حتشبسوت، والمركز الثالث كلية السياحة والفنادق عن قلعة قايتباى، والمركز الرابع كلية الفنون الجميلة عن ماكيت المسرح الرومانى، بينما المركز الخامس فازت به كلية رياض الأطفال عن ماكيت سواقى الفيوم.

وكانت اللجنة مكونة من أعضاء هيئة تدريس بكلية الفنون الجميلة والتربية النوعية، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى لجميع الطلاب المشاركين فى التصميمات الفنية.

مسابقة أفضل ماكيت سياحى لطلاب جامعة الإسكندرية (1)

مسابقة أفضل ماكيت سياحى لطلاب جامعة الإسكندرية (2)

مسابقة أفضل ماكيت سياحى لطلاب جامعة الإسكندرية (3)

مسابقة أفضل ماكيت سياحى لطلاب جامعة الإسكندرية (4)


>ننشر نتائج مسابقة جامعة الإسكندرية لبطولة الشطرنج للطالبات

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