صور.. 250 لاعب يشاركون ببطولة ألعاب القوى في الوادي الجديد‎

نظمت إدارة منطقة ألعاب القوى في الوادي الجديد، بطولة في ألعاب الميدان والمضمار بالمجمع الرياضي التعليمي بالخارجة، صرح بذلك كابتن محمد شوقي عبود رئيس مجلس إدارة منطقة ألعاب القوى في الوادي الجديد.

وقال “عبود” إن البطولة تأتي في إطار بحث المنطقة عن الموهوبين في ألعاب القوى.

وأضاف “عبود” أن البطولة شارك فيها 250 لاعب يمثلون المرحلة الإعدادية والثانوية من 15 مدرسة لاكتشاف الموهوبين في ألعاب القوى المضمار والميدان.

وقامت المنطقة بالتنسيق مع توجيه التربية الرياضية بتكريم الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث في مسابقات 50 متر 100 متر و200 متر بجوائز عينيه وشهادات تقدير من منطقة العاب القوى بالوادي الجديد.