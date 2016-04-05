تمارين الوجه تحافظ على نضارته وتقاوم الشيخوخة.. حافظى على جمالك

تمارين الوجه وسيلة جيدة لمواجهة الشيخوخة

تمارين الوجه للحفاظ على شبابه



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العضلات غير المستخدمة غالبا تعانى الضعف والعجز، حقيقة طبية يؤكدها الجميع، فالعضو غير العامل خامل، وهو ما يسبب الكثير من المشكلات على المدى البعيد خاصة تلك التى تظهر على البشرة نتيجة التقدم فى العمر.>الكثير من الأسباب تقف وراء الإصابة بالشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد بالوجه، مما يسبب كرمشة الجلد وتظهر خطوطه، لعل من أهمها ضعف ترطيب الجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص، كذلك كثرة إرهاق البشرة والجلد وعدم الاعتناء بها منذ سن مبكرة فى الشباب والمراهقة، وتناول الطعام غير الصحى وإهمال مضادات الأكسدة، ولكن هناك تمرينات تفيد كل أنحاء الجسم وعظامه وعضلاته، فيمكنك أيضا ممارسة تمارين للوجه للوقاية من الشيخوخة وكرمشة الجلد، كما أن هذه التمارين تساعد على الحفاظ على نضارته وشبابه.>تمارين الوجه يوضح بعض منها الدكتور صابر فرغلى استشارى العلاج الطبيعى، موضحا أن تحريك الوجه وعضلاته بشكل منظم وبطريقة سليمة يخفف من ظهور علامات الشيخوخة، ومن أهمها تمرين يقوم فيه الشخص بحركة العين أقصى اليسار ثم أقصى اليمين، والثبات بضعة ثوان حوالى 40 ثانية على كل اتجاه، وهو ما يساعد على تقوية عضلات المنطقة ويقى شيخوخة تحت العين وفوقها، وما حولهما من بدايات الخدود، كذلك هناك تمرين بسيط يتمثل فى مضغ اللبان بعلكة أو بدون، وهو يعمل على تقوية عضلات الوجه وحمايته من الكرمشة، لأنه يساعد حركة كل جزء فى الوجه بشكل مثالى، حوالى 30 ثانية يوميا.