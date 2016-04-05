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بالصور.. ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة

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بالصور.. ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة بالصور.. ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة
شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملة تفتيشية على عدد من المحال وثلاجات العرض بمنطقة أرض اللواء، وذلك بالتعاون مع أجهزة الحى ومباحث .

وقال محمود حسين مساعد رئيس حى العجوزة لقطاع أرض اللواء إن الحملة استهدفت عددا من محال بيع مصنعات اللحوم والدواجن وثلاجات عرض بشارع سلامة الراضى، وبالفحص الظاهرى تبين وجود تغيرات فى شكل ورائحة المعروضات، وتم ضبط ما يقرب من 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشار مساعد رئيس الحى لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير محضر والتحفظ على المضبوطات بثلاجات مديرية الطب البيطرى بالجيزة، تمهيدا لإعدامها بعد قرار النيابة.

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة (1)

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة (2)

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة (3)

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة (4)

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة (5)

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة (6)

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة (7)

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة (8)

ضبط طن لحوم فاسدة داخل محلى وجبات جاهزة فى النزهة وبولاق الدكرور

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