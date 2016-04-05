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حسين إسماعيل الشركات المنتجة تستغلنا

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الثلاثاء 05-04-2016 16:23

صرح الفنان الشاب حسين إسماعيل، بأنه لم يشارك لهذا العام بأي عمل درامي للموسم الجديد، وهذا بسبب رفضه لاستغلال بعض شركات الإنتاج والمنتجين للممثلين، ومحاولتهم تقديم عروض مبتذلة من خلال المساومة على الأجور، وقال حسين: إنه كفنان مبتدئ لا يهتم للمال كثيراً، ولكن من المعيب الطريقة التي تفاوض بها بعض شركات الإنتاج وبعض مدراء الإنتاج وكأنهم يتفضلون على الفنان، وأضاف: «في النهاية أنا أعمل لأنني أعشق مهنة التمثيل، ولأنني أبحث عن الدور والفرصة المناسبة، ولكن هذا لن يجعلني أتخلى عن كرامتي كإنسان وفنان».

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سيدتي