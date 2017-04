جينيفر لوبيز تختتم "أمريكان أيدول" بأغنيتها الجديدة بعد أيام

تطل النجمة العالمية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez الخميس المقبل في برنامج " أمريكان أيدول"، ضمن حلقته الأخيرة لهذا الموسم لإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان Ain't Your Mama.

وقد أعلنت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً ذلك من خلال فيديو نشرته على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ورددت لوبيز حينما ظهرت في الفيديو مباشرة بعضاً من كلمات الأغنية منها :"I ain't gonna cook all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama, boy, I ain't your mama".

يذكر أن Jennifer Lopez أحيت منذ أيام حفل زفاف نجل قطب الطاقة الروسي ميخائيل جوتسيرييف في موسكو والذي تخطت كلفته المليار دولار.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"