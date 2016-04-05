آسر ياسين يخطف "تراب الماس" من أحمد حلمي ومحمود عبد العزيز

نفت الشركة المنتجة لرواية "تراب الماس" كل ما تردد عن إسناد دور البطولة للنجم أحمد حلمي، الذي فرط سابقاً في حق إنتاج الرواية، وأعلنت توقيعها لعقد مع المخرج مروان حامد لتقديم الفيلم المنتظر عرضه عام 2017 مع منح دور البطولة للنجم آسر ياسين.

شركة نيوسينشري أعلنت شراء حق تحويل رواية "تراب الماس" لفيلم سينمائي، من المؤلف أحمد مراد بعد أقل من أسبوع من حصوله على حكم قضائي بفسخ تعاقده مع النجم أحمد حلمي، كما تعاقدت الشركة مع المؤلف نفسه لشراء سيناريو وحوار الفيلم، في نفس يوم التعاقد مع المخرج مروان حامد الذي تعاون سابقاً مع مراد في فيلم "الفيل الأزرق"، وأكد أن بطولة الفيلم الجديد ستذهب لآسر ياسين وليس لأحمد حلمي.

يذكر أن حلمي ظل خمس سنوات كاملة يماطل المؤلف في تحويل روايته لفيلم، وكان من المنتظر منح دور البطولة المساعدة للنجم الكبير محمود عبد العزيز والبطولة النسائية للنجمة منة شلبي،وحتى بعد خسارة حقه في إنتاج العمل طلب إسناد دور البطولة إليه، ولكن وفقاً لمصادر مقربة من المخرج، فمن المؤكد أن يذهب دور "طه" للنجم آسر ياسين والبطولة المساعدة للنجم الكبير محمود حميدة، مع ترشيح ياسمين رئيس لدور البطلة "سارة".