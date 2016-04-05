بالصور: مريم أوزيرلي تعلن رسمياً عن حبيبها الجديد

شوهدت الممثلة مريم أوزيرلي وحبيبها الجديد ألب أوزجان في منطقة أتيلير في اسطنبول، وهما يتمشيان معاً يداً بيد علناً أمام المارة ومصوري الباباراتزي.

واعتبرت هذه الحركة الرومانسية من قبل الصحافة إعلاناً رسمياً عن العلاقة بين مريم أوزيرلي وألب أوزجان.

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وكانت الصحافة التركية قد نشرت أخباراً مفادها أنّ الخلافات دبّت بين الحبيبين جرّاء غيرة ألب الشّديدة من قبلات أوزان جوفين الحميمة لمريم في فيلمهما السينمائي الجديد "جرح أمي"، ليأتي لقاؤهما ويكذّب كل ما نشر، ويؤكّد قوّة علاقتهما العاطفية التي تطوّرت إلى علاقة علنيّة وصريحة .

ويبدو أن العام 2016 لم يكن سيئاً جداً لمريم أوزيرلي بعد فشل مسلسلها "ملكة الليل"، لأنها في المقابل نجحت سينمائياً في فيلمها التركي الأول"جرح أمي" الذي يحقق إيرادات عالية في المدن التركية وفي برلين، وعاد قلبها المجروح يخفق بنبضات الحب مجدداً.

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