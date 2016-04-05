أغرب حالات إحتفال المشاهير بإنجاب أبنهم، أغربهم أكل المشيمة والإحتفاظ بالحبل السري

المشاهير لهم طابع خاص في الإحتفال بقدوم أبناءهم، وربما تجدها الحالات الأغرب، ليس كلها ولكن البعض منها، فالأمر الطبيعي أنك ربما تسمع أن أحد المطربين قام بغناء أغنية لابنه أو ابنته، إلا أن ثمة بعض الأفكار المجنونة التي تطرأ في أدمغة بعض المشاهير، حول إحتفالهم بإنجاب أبناءهم، تتحول إلى حديث مواقع الأخبار ومواقع التواصل الإجتماعي، نظرا لكونها فكرة غريبة جديدة على المجتمع، ولم يسمع عنها من قبل، وإليكم أبرز هذه الحالات.

الحالة الأغرب على الإطلاق عندما أعلنت كيم كارداشيان عقب الولادة الثانية لها، أنها ستقوم بأكل مشمية ابنها، ولك بتجفيفها ثم وضعها في حبوب تساعدها على تناولها.

نانسي عجرم التي اشتهرت بأغاني الأطفال، سجلت اغنية خاصة لابنتها ايلا احتفالا بولادتها.

وهو الأمر نفسه الذي فعلتها النجمة نوال الزغبي، حيث سجعل أغنية لابنتها تالية.

ولعل النجم العالمي عمرو دياب أحد الأوائل الذين فكروا في الغناء لابناءهم، فقد أطلق منذ وقت طويل أغنية ” قمرين ” إحتفالا بإنجابه التوأم ” كنزي وعبدالله” ، كما غنّى أغنية منفصلة لابنته كنزي، وكذلك أغنية باسم ابنته جانا.

كذلك قدم الفنان المصري تامر حسني أغنية خاصة احتفالا بولاد ابنته تاليا.

بينما عبر رامي عياش بالشكر لمتابعيه ومعجبيه عبر صفحته على تويتر الذين اهتموا به.

النجمة ميليسا جون هات، طلبت أن تتم الولادة بدون حصولها على تخدير، حتى تشعر بكامل آلام الولادة، ومع ذلك فإنه أمرا ليس شاذا فالكثير من حالات الولادة تتم بدون بنج.

بينما قامت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، بالإطمئنان على أبناءها عقب الولادة خوفا من وجود “وحمات” بهم لأنها كانت تتوحم على أطعمة وعصائر.

وكان إحتفال روبي صادما للغاية، حيث طلبت الطلاق بعد ولادة ابنتها مباشرة.

النجمة اللبنانية ميريام فارس، أخذت قرار الإحتفال بالحبل السري بعد ولادة طفلها، حيث اعتبرت أنه أحد أهم المواد التي تساهم في علاج الإنسان من بعض الأمراض في سن متقدم.

شبكةعيونالإخبارية

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