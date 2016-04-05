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لأول مرة بث مباشر لمدة ساعتين من مكتب إذاعة الوادي الجديد في «باريس‎»

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لأول مرة بث مباشر لمدة ساعتين من مكتب إذاعة الوادي الجديد في «باريس‎» لأول مرة بث مباشر لمدة ساعتين من مكتب إذاعة الوادي الجديد في «باريس‎»

إذاعة الوادي الجديد

 

أعلن  الإذاعي عاطف شوقي، مدير عام إذاعة الوادي الجديد، أنه سيتم غدًا الأربعاء، بدء أول الفترات المفتوحة على الهواء مباشرة من مكتب الإذاعة الجديد بمركز باريس.

ويقدم الفقرة عماد كرار، حيث يلتقي بالمهندس عادل عباس رئيس مركز باريس وعدد من المواطنين والمواهب ويتعرف على مقومات التنمية بباريس والخدمات التي تقدمها المحافظة لمنطقة الشب الواعدة جنوب مركز باريس.

وقال “شوقي”، إن ذلك يأتي في إطار خطة التطوير التي ترعاها رئيسة الإذاعة المصرية لتقديم خدمات وبرامج إعلامية متميزة لجميع المواطنين بمن مختلف المراكز والمناطق بالوادي الجديد من خلال مكاتب الإذاعة المنتشرة في الفرافرة والداخلة وباريس ضمانًا لوصول الرسالة الإعلامية لجميع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم ووضع الحلول الفورية لها بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

وأضاف “شوقي” أن إذاعة الوادي ستقدم مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة على الهواء مباشرة لتحقيق مطالب المواطنين.

يذكر أن نادية مبروك، رئيسة الإذاعة المصرية، قد افتتحت المكتب الجديد للإذاعة بباريس يوم الخميس الماضي يرافقها أمل مسعود نائب رئيس الاذاعة ومحمد زغلول رئيس الإذاعات الإقليمية واللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول بالرسالة الإعلامية إلى كل المواطنين بالفرافرة ودرب الأربعين. وأشار إلى أنه يتم الآن بحث توفير عمال وفنيين وكوادر جديدة للعمل بالمكاتب الفرعية بباريس والداخلة والفرافرة في الوادي الجديد.

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