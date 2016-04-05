السيسي يؤكد مواصلة مصر تعاونها الكامل لتقديم الجناة فى مقتل ريجيني للعدالة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، وفداً من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

ورداً على استفسار أعضاء الوفد، أكد الرئيس على عميق الأسف الذى تبديه مصر على المستويين الرسمى والشعبى لمقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، مشيراً إلى اعتزام مصر مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالى للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصرى عادل معوض فى إيطاليا منذ أكتوبر 2015، معرباً عن ثقته فى أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.

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