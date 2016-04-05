دراسة: الألبان الصناعية تتسبب فى 5. 60 % من حالات الإسهال بين الأطفال

أكدت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، أن 5. 60 % من حالات النزلات المعوية "الإسهال" بين الأطفال تتسبب فيها الألبان الصناعية، كما أن تكرار الإصابة بنوبات الإسهال تأتى للأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعية 29.2%و 10.3% للتغذية المختلطة.

وأضافت الدراسة التى أجرتها الدكتورة منى عبد الوهاب العبد، لدراسة الطرق المختلفة المتبعة لتغذية الرضع، والعوامل الاجتماعية وعلاقتها بنسبة حدوث وتكرار الأمراض لديهم، أن الرضاعة الطبيعية الغذاء الأساسى الآمن للطفل فى العامين الأولين، ولذلك توصى منظمة الصحة العالمية بضرورة الرضاعة الطبيعية منفردة خلال أول 6 أشهر من عمر الطفل، لحمايته من خطر الاصابة بالأمراض.

>وهدفت الدراسة لبحث الطرق المختلفة المتبعة فى تغذية الطفل فى أول عامين من عمره، وكذلك الوضع الاجتماعى والاقتصادى والعوامل المحيطة بالولادة و أمراض الرضع خلال السنتين الأولين من العمر، حيث شملت على 827 رضيع منهم 411 ممن يرضعون رضاعة طبيعية فى الغالب و 311 ممن يرضعون ألبان صناعية 105 ممن يأخذون تغذية مختلطة "رضاعة طبيعية ورضاعة صناعية ".

واشتملت طرق الدراسة على أخذ التاريخ المرضى للطفل، و الكشف الإكلينيكى على الطفل مع قياس الوزن والطول ومقارنتها بمنحنيات النمو، حيث دلت نتائج الدراسة أن نوع التغذية المتبعة للطفل ارتبط بحدوث وتكرار الإصابة بالمرض من عدمه، وارتبطت الرضاعة الصناعية بتكرار الإصابة بالنزلات المعوية(الإسهال) بنسبة 60.5%بالمقارنة بالأنواع الأخرى من التغذية، حيث إن تكرار الإصابة بنوبات الإسهال فى الأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعية 29.2%و 10.3% للتغذية المختلطة.

وتابعت الدراسة أن زيادة خطر الإصابة بالإسهال يأتى مع إدخال الأغذية التكميلية قبل 6 أشهر، بالإضافة إلى أن هناك زيادة فى خطر الإصابة بالإسهال مع العوامل الاجتماعية مثل ترتيب الطفل أكثر من ثلاثة، و أيضا ارتفعت نسبة الإصابة مع أمية الأم، كما أن الإصابة بعدوى الجهاز التنفسى ظهرت بشكل واضح.

وكانت أكثر حدوثا فى الرضع الذين تم إدخال الأطعمة التكميلية لهم فى سن أقل من 6 أشهر، بالإضافة إلى نوع التغذية المتبعة، ومن ضمن العوامل الاجتماعية المدروسة التى زادت من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى، أن يكون سن الأم أقل من 25 عاما.

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