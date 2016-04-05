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أمين عام مجلس النواب يكشف إجراءات اختيار خليفة "سيف اليزل" بمقعد البرلمان

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أمين عام مجلس النواب يكشف إجراءات اختيار خليفة "سيف اليزل" بمقعد البرلمان أمين عام مجلس النواب يكشف إجراءات اختيار خليفة "سيف اليزل" بمقعد البرلمان
قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، فى سؤاله عن إجراءات شغل موقع اللواء سامح سيف اليزل بمجلس النواب بعد وفاته، أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن البرلمان سينتظر إخطارا من وزارة الداخلية يفيد بوفاته.

وأضاف "سعد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه عقب إخطار الداخلية للبرلمان، يقوم المجلس بتأبينه فى جلسة عامة، ويعلن خلالها خلو المقعد، ثم يقوم البديل عنه بقائمة "فى حب "، بالبدء فى إجراءات العضوية الجديدة له.


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