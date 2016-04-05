وزير العدل يلتقى القضاة المحالين للتفتيش بتهمة التدوين على "فيس بوك"

فى مبادرة شخصية من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لاحتواء شباب القضاة والارتقاء بمنظومة العدالة، التقى بمجموعة من القضاة الذين تم إحالتهم فى عهد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، إلى إدارة التفتيش القضائى، للتحقيق معهم بتهمة الخروج عن التقاليد القضائية، والتدوين على "فيس بوك".

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزير أطلق مبادرة شخصية منه لاحتواء شباب القضاة ممن لديهم مشاكل بسبب التدوين على مواقع التواصل الاجتماعى فى عهد المستشار الزند، وانتهى إلى وضع معيار موضوعى فى هذه التحقيقات من خلال أنه فى حال ثبوت قيام القاضى بالإساءة إلى القضاة والتقاليد القضائية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحال عدم ثبوت الإساءة فإنه سيتم حفظ التحقيقات معه فورا.

وأشار "النشار" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزير العدل بدأ بالفعل فى تطبيق المعيار الموضوعى، مشيرا إلى أنه سيتم حل مشاكل هؤلاء القضاة فى أسرع وقت ممكن.

كان المستشار أحمد الزند قد شكل لجنة إعلامية بوزارة العدل، لمراقبة تدوينات القضاة على الصفحات القضائية على "فيس بوك"، والتى بالفعل رصدت تدوين 21 قاضى على فيس بوك ضد الوزير السابق، والذين تم إحالتهم إلى التفتيش القضائى للتحقيق.

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