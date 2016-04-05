خادم الحرمين الشريفين يوافق على إزالة المطاف المؤقت بالمسجد الحرام

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،ملك المملكة العربية السعودية ،على إزالة المطاف المؤقت بالمسجد الحرام، صرح بذلك الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس شؤون الحرمين الشريفين .>وأوضح فى بيان له بأنه بعد أن تم عقد ورش عمل واجتماعات متكررة من قبل الجهات ذات العلاقة منها الجهات الفنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ووزارة التعليم(اللجنة الفنية) ووزارة المالية والمقاول المنفذ ( مجموعة بن لادن)واستشارى المشروع دار الهندسة بالإضافة للجهات الأمنية ومنها القيادة الخاصة لأمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة وقوة أمن الحج والعمرة والدفاع المدنى لوضع خطة عمل محكمة لمراحل إزالة جسر المطاف التى بدأت أمس الأحد.

وأضاف أن العمل على إزالة الجسر سيكون على مدار الساعة يومياً للانتهاء من العمل وتسريع وتيرته قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام ، تحقيقاً لأعلى مستوى وأقصى درجات التيسير والتسهيل لقاصدى المسجد الحرام وليؤدى المعتمرون والزائرون شعائرهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان وراحة واطمئنان وذلك بعد أن أدى الجسر مهمته المقررة فى المرحلة السابقة بكل نجاح وتميز والآن بعد أن توسع المطاف ووضع البديل له انتهت المدة المقررة لاستخدامه ولم تعد هناك حاجة ضرورية له ولما يسبب استمراره من حجب رؤية المسلمين للكعبة المشرفة، موضحاً أنه ستكون الطاقة الاستيعابية لمنسوب صحن المطاف بعد الانتهاء من إزالة الجسر تصل إلى (30) ألف طائف فى الساعة والتى تزيد عن الوضع الحالى لصحن المطاف وحلقتى الجسر التى تبلغ (20)ألف طائف فى الساعة.

وأهاب بمستخدمى العربات المخصصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة بالاستفادة من المسارات البديلة عن جسر المطاف والتى تمت تهيئتها فى طوابق مبنى المطاف واتباع تعليمات الجهات ذات العلاقة فى الدخول والخروج من وإلى مسارات الطواف لتحقيق راحة وسلامة المعتمرين والزوار.

وشدد أن الرئاسة لن تتهاون بأى وجه من وجوه التقصير والتقاعس فى أداء العمل على الوجه المطلوب وستتعامل بحزم وعزم مع كل من يثبت تهاونه وتقصيره فى تقديم أعلى درجات الخدمة وسيكون المقصر عرضة للمساءلة والمحاسبة وذلك لتحقيق تطلعات القيادة التى تؤكد دائماً على تقديم أرقى الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين .

بالصور.. بدء تفكيك المطاف المؤقت بالمسجد الحرام تمهيدا لإزالته