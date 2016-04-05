ليلة_الأبطال - تهديد فيرناندو توريس يعود إلى كامب نو

"توريس سيلعب. تحدثت معه، لقد قدم أداء جيد أمام بيتيس وهو جاهز لبرشلونة".. هذا ما أوضحه المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام برشلونة اليوم على استاد الكامب نو.

اليوم الثلاثاء يعود فرناندو توريس مرة أخرى إلى الملعب الذي كان شهد ظهوره الأول في الدوري الإسباني مع أتليتكو مدريد عام 2002.

ويعود توريس اليوم لاستاد كامب نو من خلال دوري أبطال أوروبا ومباراة الذهاب لدور الـ8.

التهديد الأكبر

لرغم أن توريس الهداف الثالث لأتليتكو هذا الموسم خلف جريزمان (19 هدفا) وساؤول (8 أهداف) ومتساو مع أنخل كوريا بـ6 أهداف إلا أن فرناندو دائما يعد التهديد الأكبر لبرشلونة خلال مباريات الفريقين.

السبب وراء ذلك أن توريس قاد أتليتكو في أخر انتصارين على برشلونة على كامب نو عام 2005 تحت قيادة المدرب سيزار فرناندو إذ أحرز "النينو" هدفين في مرمى فالديز.

وجاء توريس ليكرر ذلك الانتصار عام 2006 تحت قيادة المدرب بيبي مورسيا وأحرز هدفين في انتصار أتلتيكو بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف على كامب نو.

وخلال فترة رحيل توريس إلى ليفربول ثم تشيلسي ثم ميلان تعرض أتليتكو لـ10 هزائم و4 تعادلات أمام برشلونة في كامب نو ولم ينجح في الحصول على أي انتصار لهم على ذلك الملعب.

وفي ظل بحث أتليتكو عن فوز كامب نو كان توريس يقود فريق أخر لإقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا عام 2012 وهو فريق تشيلسي، إذ نجح في إحراز هدف حاسم للفريق الإنجليزي يضمن له التأهل للمباراة النهائية من خلال التعادل 2-2 على استاد كامب نو ليتوج تشيلسي فيما بعد بلقب هذه النسخة.

توريس يملك في رصيده حتى الأن 10 أهداف في مرمى برشلونة، أحرز 5 منهم على استاد كامب و5 أهداف أخرى من خلال ملعب فسينيتي كالديرون مع أتليتكو مدريد كان أخرهم من خلال مباراة الدور الأول في الدوري هذا الموسم فهل ينجح في أن يقود فريقه لفوز جديد على حساب برشلونة في كامب نو؟