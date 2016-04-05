البابا تواضروس: الرئيس السيسي إنسان جاد ومسئول.. ووعد فأوفى

وقال البابا فى حوار خاص مع موقع “صدي البلد” إن “زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية عقب استشهاد المصريين فى ليبيا تقدير كبير منه “.

وأضاف البابا أن الرئيس السيسي وعد فأوفى فيما يخص ترميم الكنائس، وأن العمل يجري فى الكنائس المتبقية، وهناك بالفعل كنائس تم تسليمها والصلاة بها، مضيفا كلمة كنائس متضررة تحمل عدة معان، فهناك كنائس نسبة الضرر بها جزئي يصل لـ 10%، وأخرى تم هدمها بالكامل وهي التي تم التركيز عليها، أما الكنائس التي بها ضرر بسيط فقد قامت الكنائس والمطرانيات بإصلاحها، مضيفا أنه ليس هناك عدد محدد، فهناك كنائس دمرت بالكامل أعيد بناؤها كاملة، وغيرها أحرقت فأعيد ترميمها وتجديدها .

وفيما يخص تجديد الخطاب الديني المسيحي، قال البابا تواضروس إن “كل شىء يحتاج إلى تجديد وليس الخطاب الديني فقط، فالخطاب الثقافي والتعليمي وغيرهم بحاجة للتجديد، وهي صفة مطلوبة فى كل يوم وتنطبق على الجميع مسلمين ومسيحيين لأن مخاطبة العقل اليوم تختلف عن مخاطبته منذ 30 عاماً، وإذا ظل الشخص يعلم بطريقة واحدة «ماحدش هيسمعله»، وأوضح أن الكنيسة تجدد نفسها تلقائيا لمواكبة العصر وأن «بيت العائلة» ساهم فى حل الكثير من المشكلات”.

وأكد أن فكرة كهنوت المرأة فى الكنيسة الارثوذكسية أمر غير قابل للنقاش، ورسامتها فى الطوائف الآخرى هو أمر خاص بها وكل كنيسة حرة فى ترتيبها الإدارى ولكننا نسجل موقفنا أنه أمر غير مقبول ولدينا أسبابنا.

وأضاف البابا أن المرأة نصف المجتمع أن لم تكن أكثر، ولكن رسامة المرأة قساً أمر مرفوض تماماً، فالمرأة دورها واسع فى الكنيسة.

وأكد بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن العلاقات بين الكنيسة القبطية والإثيوبية ممتازة، لافتاً الى أنه طوال فترة إقامته فى إثيوبيا كان دائما فى استقباله فى كل مدينة يذهب إليها أكثر عن مائة ألف إثيوبى.

وأضاف البابا تواضروس أعتقد أن إثيوبيا الدولة الأهم بالنسبة لنا كمصريين فمنها تأتي المياه، ولذلك لابد أن تأخذ أهمية خاصة لدينا، ولكن ما حدث أنه فى فترة من الفترات أهملت العلاقات بين الدولتين، والرئيس السيسي خلال عامين استعاد العلاقات بشكل قوي، والكنيسة تسير علي نفس الخط.

وأشار البابا خلال يناير 2015 استقبلنا الأب «متياس» بطريرك إثيوبيا وقمت بزيارة أثيوبيا خلال سبتمبر، وزرت مدنا إثيوبية أثرية لم يزورها بطريرك قبطي من قبل وكنت أتعجب من كم الترحيب وحفاوة الإستقبال الذي وجدته من الجميع بدء من الرئيس والبرلمان والحكومة، وكان الآلاف يهتفون “الإسكندرية أمنا ومار مرقس أبونا”.

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك انفراجة فى أزمة دير وأدى الريان، مشيراً الى أنه تم بدء العمل على شق طريق الفيوم الواحات، موضحا أنه تم تعيين الأنبا مكاريوس أسقف المنيا ليكون مشرفا على الدير نظرا لقربه من الفيوم .

ووصف البابا تواضروس ما يحدث فى سوريا والعراق بـ «الغوغائية» رافضا فى الوقت ذاته تقارير الحريات الدينية الأمريكية مؤكدا أنها تقارير غير دقيقة ولها أهداف غير معلومة، وأضاف البابا أن الكنيسة لديها أربعة كنائس مغلقة فى ليبيا، معرباً عن أمله فى عودة الاستقرار الى سوريا والعراق.

وقال البابا تواضروس إن ما جمع المصريين هو شعورهم بالخطر لذلك نجدهم تمسكوا ببعضهم أكثر، مسلمين ومسيحيين، وساعد على ذلك شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي والجو العام والهدف الواحد للمستقبل، وهو ما جمعنا وساعدنا على أن نقترب أكثر من بعضنا وهي خطوة فى غاية الإيجابية “.

أ ش أ