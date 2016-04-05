السيسى لأبو الغيط: جامعة الدول العربية هي بيت العرب في مواجهة الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما توليه مصر من أهمية لدور جامعة الدول العربية بوصفها بيت العرب، لاسيما خلال الوقت الراهن الذي يشهد تعدد الأزمات القائمة في عدد من الدول العربية، فضلاً عن تمدد التنظيمات الإرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي، وهو ما يتطلب قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ببذل جهود مضاعفة من أجل تعبئة المساعي الإقليمية والدولية لمواجهة هذه التحديات والتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بما يساهم في الحفاظ على وحدة الدول العربية وسلامة أراضيها ويصون مقدراتها.

وشدد الرئيس السيسي – خلال اجتماعه اليوم مع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية المُنتخب – على تطلع مصر لمواصلة جهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، مؤكداً أهمية تضافر جهود الدول العربية لدعم مسيرة التنمية بالوطن العربي؛ بما يلبى تطلعات الدول العربية ويعزز من روح التضامن بين شعوبها، فضلاً عن تعبئة الجهود العربية للتعامل مع المشكلات والتحديات الاجتماعية التي تعاني منها الدول العربية، لاسيما في مجالات مثل البطالة والأمية والفقر وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية.

كما دعا الرئيس السيسي إلى مواصلة الجهود لتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمعات العربية ومساهمتهم في دفع عملية التنمية الشاملة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس استهل اللقاء بتهنئة أحمد أبو الغيط بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد، مؤكدا تطلع مصر لأن تساهم جهوده في تعزيز التكاتف والتضامن بين مختلف الدول العربية؛ بما يخدم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أحمد أبو الغيط أعرب عن التقدير لدعم مصر لترشيحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكداً حرصه على بذل أقصي جهوده وتكريس خلاصة خبرته الدبلوماسية لصالح خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية.

كما استعرض أبو الغيط أولوياته عقب تولي المنصب الأمين العام رسمياً مطلع شهر يوليو المقبل، مؤكداً أنها ستنصب على تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد صف الدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة غير المسبوقة التي يتعرض لها الوطن العربي خلال المرحلة الحالية، والتي تنال من كيانات الدول العربية ومؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، حيث أكد تطلعه للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بما يحفظ وحدة وسيادة الدول العربية.

وأضاف أنه يتطلع – أيضاً – لمواصلة الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للثوابت العربية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات الأمانة العامة.

وأشار أبو الغيط إلى حرصه – كذلك – على مواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير آليات عمل الجامعة العربية ومؤسساتها لتصبح أكثر تعبيراً عن آمال وتطلعات الشعوب والحكومات العربية.

أ ش أ