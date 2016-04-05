الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق وتوالى درجات الحرارة ارتفاعها وتزداد كميات السحب أحيانا على الجزر والغرب والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على البحر.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية /15 - 25/35 كم/ساعة بوجه عام نهارا وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20/30 كم/ساعة خلال الليل و صباح الباكر و تصل إلى 40 كم/ساعة أحيانا على البحر .

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 36 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 33 19 80 25 .

> دبي 32 20 85 30 .

> الشارقة 33 18 85 30.

> عجمان 32 19 85 25.

> أم القيوين 33 20 80 25 .

> رأس الخيمة 33 17 90 30 .

> الفجيرة 29 21 75 25.

> العين 32 16 80 25 .

> ليوا 34 15 85 35 .

> الرويس 32 20 80 30 .

> السلع 32 19 80 30.

> دلما 30 19 80 45 .

> طنب الصغرى 26 18 85 40 .

> طنب الكبرى 26 18 85 40 .

> أبوموسى 29 19 80 40.