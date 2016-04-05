للأمهات.. منتجات حلوى امنعى أطفالك من تناولها واعرفى البديل

بعض المنتجات تحمل خطرا كبيرا على صحة الأطفال، وذلك لزيادة معدل المواد الحافظة ومكسبات للطعم واللون والرائحة بها، وهى مواد وإضافات صناعية تتركز فى جسم الطفل خاصة بعد تناول كميات كبيرة وبشكل منتظم منها.

ما سبق أكده الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال ونصح بالابتعاد عن بعض المنتجات التى يستهلكها الأطفال يوميا فى المدرسة وطوال اليوم، واستبدالها بصندوق الطعام أو اللانش بوكس الصحى، الذى يحوى الحلوى الطبيعية كشرائح الفاكهة والخضروات ذات الألوان الزاهية.

>وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح أن قائمة المنتجات الضارة والتى يستهلكها الأطفال تضم:

المصاصة الملونة بأنواعها:

>

-الجيلى الجامد وأنواعه:

رقائق البطاطس بأنواعها:

البوزو:

العصائر المعبأة والمياه الغازية:

موضوعات متعلقة

>

انتبه.. المقلى والعصائر المعلبة تؤثر سلبًا على تركيز الأطفال

>

بسبب احتوائها على كميات عالية من السكر.. دراسة بريطانية تحذر: مشروبات الفاكهة المعلبة خطر على صحة الأطفال

نسب السكر الصناعى والألوان الصناعية فيها عالية للغاية.>عبارة عن قطع صغيرة بالفاكهة أو الكولا وتسبب الكثير من الأعراض الضارة كالقىء والنزلات المعوية، والتهاب المعدة ومشكلات الهضم والإخراج للطفل.>لأنها مقلية وموادها غير صحية والمواد الحافظة فيها عالية الخطورة وكلما تناولها الطفل أراد تناولها يوميا ما يعد نمطا غذائيا خاطئا.>منتشر بين الأطفال، وأنواعه متعددة ومختلفة وهو قليل الجودة وسبب فى التلبك المعوى واضطراب الإخراج لدى الكثير من الأطفال كما يقلل شهيتهم للطعام، فضلا عن أضرار النكهات غير الصحية المضافة إليه.>غنية بالسكريات الصناعية التى تمد جسم الطفل بسعرات غير مفيدة، وتعزز من خمول الطفل وتؤثر على نشاطه وتسبب له سمنة مفرطة، كما تعمل على اضطراب معدته وعملها.