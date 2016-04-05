تقضى على 75% من النوبات.. حقنة جديدة لعلاج الصداع النصفى كل 3 شهور

بشرى جديدة للملايين من مرضى الصداع النصفى، حيث كشف إحدى شركات الأدوية عن نيتها طرح حقنة جديدة لعلاج الصداع النصفى خلال 3 سنوات من الآن، وذلك بعد نجاح التجارب الأولية التى شملت 600 مريضاً، حيث ساهم العقار فى القضاء على 75% من نوبات الصداع لدى 30% من المرضى.

وتحمل الحقنة الاسم الكودى "ALD403"، وهى تحتوى على أجسام مضادة وحيدة السلالة، تعمل عن طريق تثبيط بروتين "CGRP" المسئول عن الشعور بالآلام وبالغثيان المصاحب للصداع النصفى، ومن المنتظر إجراء مجموعة أخرى من التجارب الإكلينيكية خلال الفترة القادمة للتأكد من فاعلية الحقن وأمانها.

وتشير الشركة المصنعة أن الحقنة الجديدة ستستخدم بمعدل 4 مرات سنويا، أى مرة كل 3 شهور، وهو ما سيخفف من معاناة المرضى الذين يحصلون على الأقراص بشكل يومى تقريبا، وفى حالة استمرار نجاح التجارب فإنه من المنتظر أن يتم طرحها فى الأسواق فى عام 2019.

جدير بالذكر أنه توجد حوالى 4 شركات أدوية تتنافس معا لطرح أول عقار لعلاج الصداع النصفى يعمل على تثبيط بروتين CGRP"، وهى جميعا تعمل بنفس الآلية تقريبا، ولكن ستختلف الجرعات، حيث تخطط بعض الشركات أن تستخدم الحقنة مرة واحدة كل شهر بدلا من كل 3 شهور.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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