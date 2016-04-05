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حزام ناسف يقتل انتحاريا بسبب خلل فنى جنوب شرقى بغداد

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حزام ناسف يقتل انتحاريا بسبب خلل فنى جنوب شرقى بغداد حزام ناسف يقتل انتحاريا بسبب خلل فنى جنوب شرقى بغداد

انفجر حزام ناسف بالخطأ وقتل انتحاريا كان يرتديه الثلاثاء، جنوب شرقى مدينة بغداد بالعراق، بسبب خلل فنى. وقال مصدر أمنى أن انتحاريا من تنظيم (داعش) الإرهابى يرتدى حزاما ناسفا انفجر، أثناء ترجله من سيارة كان يقودها فى منطقة "بغداد الجديدة" جنوب شرقى العاصمة بسبب خلل فنى.

وأوضح الناطق باسم قيادة "عمليات بغداد" العميد سعد معن- فى تصريح صحفي- أن عملية إرهابية بواسطة انتحارى يرتدى حزاما ناسفا داخل سيارة يقودها ناقل الانتحارى فشلت بانفجار الحزام الناسف، مما أدى إلى مصرع الانتحارى وجرح سائق السيارة بجراح خطيرة فى منطقة "بغداد الجديدة".

من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة قرب سوق شعبية بقضاء المحمودية جنوبى بغداد، مما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة سبعة آخرين بجراح.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
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