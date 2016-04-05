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من هي الأجمل في حفل توزيع جوائز iHeartRadio ؟

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الثلاثاء 05-04-2016 15:04

تتغير إطلالات النجمات على السجادة الحمراء حسب المناسبة ونوع الحفل، وفي حفل توزيع جوائز iHeartRadio شاهدنا إطلالات كاجوال جريئة تزين نجمات الموسيقى، وقررنا أن نعرض عليك أبرزها لتختاري الأجمل بينها.

فساتين الكوكتيل القصيرة كانت خيار بعض النجمات، فحضرت جوليان هوف Julianne Hough بفستان أبيض ناعم، واختارت ميغان تيرنر Meghan Trainor فستاناً أسود براقاً مندونا كاران Donna Karan، أما سيرايا مكنيل Serayah McNeill فقد اختارت فستاناً قصيراً وبراقاً من بالمان Balmain، وكانت إطلالتها جميلة وعصرية.

وقد حضرت العديد من النجمات هذا الحفل مرتديات تصاميم متنوعة من الجمبسوت، حيث اختارت سيلينا غوميز Selena Gomez بدلة أنيقة ذات تصميم جذاب ولون برتقالي مشرق من موغلر Mugler، بينما اختارت صديقتها تايلر سويفت Taylor Swift جمبسوت براقاً من سانت لوران Saint Laurent، أما المغنية ديمي لوفاتو Demi Lovato فقد اختارت تصميماً رائعاً باللونين الأبيض والأسود.

أعجبنا بدورنا بإطلالة كات غراهام Kat Graham العصرية بالأبيض والأسود، واختيار الممثلة زيندايا Zendaya لإطلالتها الجريئة ذات اللون الأحمر.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في حفل iHeartRadio، وأخبرينا أيها تفضلين؟

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سيدتي