أحذية باللون الفضي لإطلالة مشرقة

منذ عدة مواسم وصيحة الجلود المعدنية مُسيطرة على تصاميم الاكسسوارت، بألوانها المختلفة التي تنوّعت بين الفضي، الذهبي، والبرونزي، وهذا الموسم لم يكن باستثناء أيضاً لكن اللون الفضي تغلّب على باقي الألوان وكان الأبرز على موديلات الأحذية النسائية الأنيقة.

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وقد شاهدناه ينتشر على مختلف التصاميم الرسمية ذات الكعب العالي، أو الكاجوال ذات النمط الرياضي، وأجمل من قدم اللون الفضي على الأحذية من دور الأزياء العالمية "جيفنشي" Givenchy، "جيمي شو" Jimmy Choo، "مايكل كورس" Michael Kors، "ميو ميو" Miu Miu، "جيانفيتو روسي" Gianvito Rossi، "غوتشي" Gucci، "شارلوت أوليمبيا" Charlotte Olympia وغيرها.

بإمكانك اعتماد هذا النوع من الأحذية لمختلف المناسبات الرسمية أو الكاجوال وطبعاً يعتمد الأمر على تصميم الحذاء ونوع الملابس، ففي حال ارتديت فستان سهرة نسقي معه حذاء ذو كعب عالٍ باللون الفضي أما في حال اخترت سروال الجينز والتوب القطنية اختاري معهما حذاء رياضياً من هذا اللون.

وما يميز الأحذية الفضية أنها تليق بمختلف باقي الألوان ولاسيما درجات الباستيل، والأسود والأبيض طبعاً.

وفي جميع الأحوال فإنك باختيارك للأحذية النسائية الفضية ستضيفين لأسلوبك عصرية مميزة، وفخامة بالغة وستكونين الأكثر أناقة في اطلالاتك الرسمية أو الكاجوال.

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