879 مخالفة وحجز 206 مركبات في الربع الأول من العام بالشارقة

كشفت الإحصائيات الصادرة من إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 عن حجز 206 مركبات وتحرير 879 مخالفة بحق السائقين المخالفين لقوانين السير والمرور، قادها سائقوها بطيش وتهور.

وأشار الرائد محمد علاي رئيس قسم المرور والدوريات بالإنابة إلى أن طبيعة المخالفات التي تم ضبطها وحجز المركبات بموجبها التي ارتكبت هذه المخالفات هي القيادة بطيش وتهور، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطرا على الجمهور، وقيادة مركبة تسبب الضجيج، وعدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل في محركاتها أو الهيكل والتي تصدرت المخالفات التي تم ضبطها.

وأكد الرائد محمد علاي استمرار عمليات التفتيش دون توقف حتى يتم الحد من السلوكيات المرورية السلبية التي أودت بحياة الكثيرين من قائدي المركبات، وخاصة صغار السن بهدف خفض الحوادث المرورية، وجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع من خلال نشر الوعي والثقافة المرورية التي تساعد على تطوير وتعديل سلوكيات القيادة واستخدام المركبة والطريق والالتزام بقوانين المرور.

ودعا الرائد علاي الآباء وأولياء الأمور إلى القيام بدورهم في متابعة ومراقبة أبنائهم، والحرص على التعرف على أصدقائهم ورفقائهم، وتوجيه النصح والإرشاد لهم بصفة مستمرة.كما دعا الشباب إلى التعاون مع الشرطة في المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق من خلال استخدام المركبة والطريق بشكل صحيح وسليم والتأني في قيادة المركبة، وعدم تزويدها بزوائد تضاعف من سرعتها وتؤدي إلى نتائج تضر بهم وبالآخرين.

وتوقع علاي أن هذه الحملة التفتيشية ستكون رادعاً للحد من التصرفات غير المسؤولة لبعض السائقين وخاصة من فئة الشباب حيث يقوم البعض بالقيادة بطيش وتهور دون مراعاة لحدود السرعة المقررة على الطرق، ويتعمد البعض إثارة الضجيج والإزعاج في الشوارع العامة والداخلية بالأحياء السكنية ، بالإضافة إلى قيام البعض بإجراء تعديلات جوهرية على المركبات ومحركاتها دون فحص المركبة .

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