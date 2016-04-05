بالصور..تواصل إضراب ممرضات مستشفى الجامعة بالمنوفية للمطالبة بتطبيق الكادر

دخل اليوم العشرات من الممرضات العاملات بمستشفى الجامعة فى إضراب عن العمل لليوم الثانى على التوالى وذلك اعتراضًا على قيام إدارة المستشفى بمد فترة مواعيد العمل حتى 12 ساعة يوميًا بقيمة 12 جنيهًا بدلاً من 65 جنيهًا، فضلاً عن مطالبة وزارة الصحة بتطبيق الكادر على الموظفين للحصول على متطلباتهم وحقوقهم الشرعية.

وأكدت المضربات عن العمل أنهن فى إضراب مفتوح ومستمر حتى يتم تحقيق مطلبهن الوحيد فى الزيادة وشددن أن تطبيق الكادر أسوة بزملائهم فى وزارة الصحة.

ومن جانبه أكد مدير مستشفى شبين الكوم الجامعى أن الإضراب لمدة يومين تسبب فى غلق الطوارئ والعيادات الخارجية وتأجيل عدد من العمليات وأنه سيتم حصر أضرار الإضراب وإحالة المتسببين عن تلك الأضرار للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهن فى إطار القانون.



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