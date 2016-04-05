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ماكليش يطالب طبيب الزمالك بسرعة تجهيز مصطفى فتحي

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ماكليش يطالب طبيب الزمالك بسرعة تجهيز مصطفى فتحي ماكليش يطالب طبيب الزمالك بسرعة تجهيز مصطفى فتحي

طلب الإسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك من الجهاز الطبي للفريق سرعة تجهيز مصطفى فتحي قبل مواجهة مولودية بجاية.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في مباراة الذهاب على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة العودة بملعب الوحدة المغاربية بعد 10 أيام.

ويعانى فتحي من شد في عضلات البطن تسبب في غيابه عن مباراتي منتخب ضد نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ثم عن خسارة الزمالك من الإسماعيلي بهدف أمس الاثنين.

ويطمح ماكليش في استعادة خدمات مصطفى فتحي قبل مواجهة يوم السبت.

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