حوار في الجول – صالح جمعة: لو لعبت مع رمضان صبحي؟ سنصنع أهلي +18

أه لو لم يتعرض صالح جمعة للإصابة في مباراة الداخلية.. فقد كان نجم الأهلي يعلم أنه أخيرا في الطريق السليم لدعم "أبطال الدوري" بعروض "+18" مع رفيقه الموهوب رمضان صبحي.

هكذا يؤمن صالح جمعة. اللاعب الذي انتقل إلى الأهلي في الصيف بعد سباق كبير للشياطين مع الزمالك.

صالح صنع 5 أهداف وسجل في مرمى الشرطة ثم أهدى هدفين أخرين لرفاقه في اللقاء التالي أمام المقاولون ليصبح نجما لشباك الشياطين. طبعا قبل التعرض للإصابة أمام الداخلية فيفقد موقعه مجددا.

وبعدما فقد موقعه ظهرت تقارير تقول إنه غير ملتزم وأخرى تزعم عدم اقتناع مارتن يول المدير الفني للأهلي بخدماته. ولهذا تحدث FilGoal.com مع النجم الدولي لسؤاله عن هذا وأكثر.

الحساب أخر الموسم

ويقول صالح جمعة: "فيما يخص استبعادي من قائمة الأهلي للقاء يانج أفريكانز فهذا طبيعي للغاية".

وأوضح "كيف للاعب كان مصابا 3 أسابيع أن يلعب بعد تدريب واحد فقط. أنا بدأت المشاركة في المران يوم الاثنين فمن المنطقي جدا ألا أكون موجودا".

وفيما يخص التقرير الطبي الذي يقول إن صالح جمعة اعتاد حياة غير رياضية، أجاب نجم إنبي السابق "طبعا طبعا لا يستحق ما نشر عناء الرد".

وكشف باسما "الشيء الوحيد الذي صدر من الجهاز الطبي أثناء إصابتي هي طلب لي بألا أقود سيارتي لأعجل بعملية التعافي".

هل تلك التقاري سببها أن اللاعب كان محط صراع بين الأهلي والزمالك وكلف خزينة القلعة الحمراء 6 ملايين جنيه؟

يجيب صالح جمعة "أتمنى من الجميع أن ينتظر حتى نهاية الموسم. الحساب يكون بعد الدوري والكأس وإفريقيا".

جمعة لعب في الأهلي تحت قيادة فتحي مبروك، ثم من بعده مع جوزيه بيسيرو إذ تألق بشدة قبل الإصابة التي أبعدته أغلب فترة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" حتى جاء مارتن يول.

مارتن يول

وتحدث صالح جمعة عن علاقته بمارتن يول، مؤكدا "المدير الفني مقتنع بقدراتي وقد وصلني ذلك من الرجل بوضوح".

وتابع "علاقتي بالمدير الفني للفريق أكثر من ممتازة".

واستدرك "فقط الإصابات تأتي بشكل قدري ولا يمكن السيطرة على ذلك. لكن من الجيد أنه إصابات بسيطة".

وأكمل "لولا الإصابات لاختلف الحال ربما خاصة تلك التي تعرضت لها أمام الداخلية. من دون إصابات أكون متميزا في الأهلي، خاصة مع كتيبة الموهوبين في الفريق".

يلعب صالح جمعة في عدد من المراكز. وسط الملعب مع حسام غالي وعمرو السولية وحسام عاشور وأحمد فتحي، وكصانع ألعاب في العمق مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي الموهبة المتفجرة في الأهلي.

+18

ويؤمن صالح جمعة أن الأهلي قدم على مدار الموسم العديد من النجوم. هناك نجم لكل مرحلة ساهم في قيادة الفريق إلى صدارة الدوري.

وأفصح "تناوبنا جميعا على خدمة الفريق بكل ما نملك وكانت لكل مرحلة رجلها. هناك أحمد حجازي في فترة ومن قبله ماليك إيفونا ورمضان صبحي طبعا. الأهلي متكامل ويملك من النجوم عددا عظيما".

وأكمل "تألق رمضان صبحي لافت لامتلاكه إمكانات فردية وبدنية تساعده أن يكون الأفضل في مصر. كذلك يمتلك شخصية لاعب كبير".

وأردف باسما "لو شاركت مع رمضان صبحي ونحن في حالة استفاقة كما هو الوضع حاليا؟ أعتقد سنقدم كرة +18".

كتيبة الأهلي قادته لتصدر الدوري بفارق 9 نقاط عن الزمالك، بخلاف الوصول لدور الـ16 من كأس مصر، والاستمرار في سباق إفريقيا.

الدوري للأهلي

وعقب صالح جمعة "قلت منذ بداية الموسم أن الأهلي لن يخسر الدوري. من الصعب أن يحدث ذلك لأن الجمهور لن يقبل منا إلا اللقب".

واستطرد "الآن فارق النقاط مريح للأهلي ويضغط على أعصاب الزمالك بلا شك".

وأتم "فقط علينا الاستمرار ومواصلة المشوار لأن اللقب لم يحسم بعد طبعا".