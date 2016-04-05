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أرقام في الجول - أيمن حفني.. وماذا بعد المراوغة

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يقول عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلي إن تكليفه بمراقبة أيمن حفني في مباراة الزمالك كانت صعبة بسبب قدرته الرائعة على المراوغة في أي وقت. لكن ماذا بعد؟

وشارك حفني في خسارة الزمالك من الإسماعيلي بهدف أمس الاثنين في الجولة الـ23 من الدوري.

وتحدث الوحش لـFilGoal.com عقب المباراة عن الصعوبة التي وجدها في مراقبة حفني. ( اقرأ تصريحاته )

فعلا، كان حفني مميزا في المرور بكرته بالمراوغة وفعلها 7 مرات أمام الإسماعيلي. ولكنه أخفق في 7 محاولات أخرى.

أين نجحت مراوغات حفني وأين فشلت:

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وبشكل عام، خسر حفني الكرة 13 مرة أمام مدافعي الدراويش.

وسدد حاوي الزمالك الكرة مرتين على مرمى الإسماعيلي، وكانتا خارج الثلاث خشبات.

لكن حفني صنع فرصتين لعمر جابر وإيمانويل مايوكا، وأهدرهما زميلاه.

استلم حفني الكرة 43 من زملائه في الزمالك، وفي المقابل خرجت منه 26 تمريرة صحيحة فقط من أصل 38 بنسبة نجاح 68%.

اتجاهات تمريرات حفني:

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وأرسل حفني عرضيتين صحيحتين من أصل 6 ضد الإسماعيلي.

دفاعيا، لم يشارك حفني في الضغط على لاعبي الإسماعيلي واسترجع الكرة 4 مرات فقط.

أين تحرك حفني بالكرة:

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فيديو اليوم السابع