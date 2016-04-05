تأجيل محاكمة هانى مكرم عبيد وآخرين لاتهامهم بالنصب على المواطنين لـ7 مايو

قررت محكمة جنح مركز الجيزة، برئاسة المستشار محمد فاروق، وسكرتارية محمود حمدى، تأجيل محاكمة هانى مكرم عبيد وآخرين، كونوا شركة للاستثمار السياحى وقاموا بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 15 مليون جنيه، لجلسة 7 مايو، للتصالح مع المواطنين.

كانت تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن وقت الأحداث، من ضبط صاحب شركة للاستثمار السياحى هارب من أحكام قضائية، ومرتكب جريمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 15 مليون جنيه.

وردت معلومات للواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى من النصب عليهم من قبل كل من هانى مكرم عبيد صادق حنا 40 سنة، صاحب شركة للاستثمار السياحى، المحكوم عليه فى قضيتين، وهارب منهما وهما: "إتلاف ومبانى"، وجوزيف صموائيل باسيلى مقار 46 سنة المدير المسئول بالشركة، والمحكوم عليه الهارب فى القضية "ضرب"، وفور ذلك تم جمع المعلومات والتحريات التى قادها اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث.

وأكدت المعلومات صحة الواقعة المتمثلة فى قيام المتهم بمزاولة نشاطا إجراميا بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 15 مليون جنيه، إثر قيامهم بالإعلان عن تخصيص فيلات وشاليهات بمشروعات وهمية وتحفيز ضحاياهم بسرعة الحجز والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المشار إليها وتسليم عقود وهمية بتملك تلك الوحدات، وتحديد أكثر من موعد لتسليمها ولم يتم تسليمها لهم.

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