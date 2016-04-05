قاضى "أحداث الإسماعيلية" يصحح للدفاع: "الشعب من حفر القناة وليس ديليسبس"

تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة "محمد بديع" مرشد الإخوان و104 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية".

وقال دفاع المتهم مصطفى عبد التواب، إن "فيردناند ديلسيس" هو من حفر قناة السويس لنا، والذى أثار غضب المستشار محمد السعيد الشربينى، قائلاً: "الشعب المصرى والفلاحين هم من حفروا القناة".

وكان القاضى قد صحح تلاوة ذات المحامى لآية قرآنية من سورة الإسراء كان نصها "ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، ليتفاعل المتهمون من داخل القفص مع ما قاله القاضى قائلين: "الله يفتح عليك".

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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