ديلى ميل تكشف عن أحدث وسيلة لعلاج عقم الرجال بحقن بلازما الدم

بشرى سارة لكثير من الرجال الذين يعانون من العقم حول العالم، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أسبانيون أن أخذ البلازما الغنية بالصفائح الدموية من دم المريض وحقنها فى عينة من السائل المنوى يمكنها علاج العقم عند الذكور.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخراج البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) من دم الرجل والمركزة بالبروتينات الهامة تؤدى لنمو الخلايا وتساعد الحيوانات المنوية على السباحة أسرع، وبالتالى زيادة معدلات الحمل لدى الأزواج الذين سيخضعون لعمليات الحقن المجهرى.

وأكد الدكتور ماركوس فيراندو، كبير المتخصصين فى علاج مشاكل الخصوبة، أن ما يصل إلى ثلث الأزواج الذين يعانون من العقم يمكن أن يستفيدوا من هذه التكنولوجيا الحديثة.

لافتاً أن حوالى واحد من سبعة من الأزواج لا يجدون علاجا لمشاكلهم الإنجابية ولا تصلح معهم هذه التقنية.

وأضاف الباحثون أن هناك أسبابا أخرى للعقم، وتشمل آلية القذف، وانخفاض مستويات هرمون تستوستيرون أو أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية عند الذكور.

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