أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ديلى ميل تكشف عن أحدث وسيلة لعلاج عقم الرجال بحقن بلازما الدم

Google+ Print
ديلى ميل تكشف عن أحدث وسيلة لعلاج عقم الرجال بحقن بلازما الدم ديلى ميل تكشف عن أحدث وسيلة لعلاج عقم الرجال بحقن بلازما الدم
بشرى سارة لكثير من الرجال الذين يعانون من العقم حول العالم، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أسبانيون أن أخذ البلازما الغنية بالصفائح الدموية من دم المريض وحقنها فى عينة من السائل المنوى يمكنها علاج العقم عند الذكور.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخراج البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) من دم الرجل والمركزة بالبروتينات الهامة تؤدى لنمو الخلايا وتساعد الحيوانات المنوية على السباحة أسرع، وبالتالى زيادة معدلات الحمل لدى الأزواج الذين سيخضعون لعمليات الحقن المجهرى.

وأكد الدكتور ماركوس فيراندو، كبير المتخصصين فى علاج مشاكل الخصوبة، أن ما يصل إلى ثلث الأزواج الذين يعانون من العقم يمكن أن يستفيدوا من هذه التكنولوجيا الحديثة.

لافتاً أن حوالى واحد من سبعة من الأزواج لا يجدون علاجا لمشاكلهم الإنجابية ولا تصلح معهم هذه التقنية.

وأضاف الباحثون أن هناك أسبابا أخرى للعقم، وتشمل آلية القذف، وانخفاض مستويات هرمون تستوستيرون أو أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية عند الذكور.


>- سيبك من البلاستيك وخليك فى الإزاز.. زجاجات بلاستيكية تسبب السمنة والعقم.. اعرف إزاى تميزها
>
>- الشمس أرحم.. دراسة تؤكد: كريمات الصن بلوك تعرض الرجال للإصابة بالعقم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365